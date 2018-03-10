شوبير يكشف عن مفاجأة بخصوص تجديد عقد الثنائي عبد الله السعيد وفتحي

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كشف الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً والإعلامي حالياً اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي عن مفاجأة مدوية، وذلك بخصوص تجديد عقد كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي مع النادي الأهلي.

فمن خلال مداخلة هاتفية له اليوم السبت في برنامج “الحياة اليوم” رفقة الإعلامي خالد أبو بكر، أكد الكابتن أحمد شوبير أن مفاوضات النادي الأهلي مع كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي وصلت إلى طريق مسدود تماماً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد شوبير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي من الممكن أن يدخل في جولة مفاوضات أخيرة مع النجم أحمد فتحي فقط على أمل الحصول على توقيعه، مشدداً في ختام تصريحاته على أن النجم عبد الله السعيد سوف يرحل إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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