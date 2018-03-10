كهربا يُعلن عن مفاجأة كبيرة بعد خسارة اتحاد جدة أمام النصر

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أعلن النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك والمعار حالياً لنادي اتحاد جدة السعودي عن مفاجأة من العيار الثقيل اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي، وذلك بعد خسارة فريقه اتحاد جدة في مباراة القمة على يد ضيفه فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين اليوم.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت عقب نهاية المباراة، أكد النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا بأنه لن يبقى مع نادي اتحاد جدة في الموسم المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لن يعود أيضاً إلى نادي الزمالك قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا على أن هدفه في الفترة المقبلة هو الانتقال إلى أحد الأندية في القارة الأوروبية، وخاصة وأن هذه الفرصة سوف تكون سانحة أمامه بنسبة كبيرة بعد مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل مما سيفتح له الباب أمام استقبال عروض من القارة الأوروبية.

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