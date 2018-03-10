برشلونة يواصل زحفه نحو لقب الليغا بعد فوزه السهل على مضيفه ملقا

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حقق فريق برشلونة فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ملقا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي على ملعب لاروزاليدا في إقليم الأندلس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الخامسة عشر إضافة إلى البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة الثامنة والعشرين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق برشلونة رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق ملقا عند ثلاثة عشر نقطة في المركز الأخير في الترتيب.

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