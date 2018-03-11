عدلي القيعي ينفي نهائياً توقيع السعيد وفتحي على عقود جديدة مع الأهلي

Advertisements

نفى عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي نهائياً الشائعات التي قالها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم العاشر من شهر مارس الحالي، وذلك بخصوص نجاح عملية تجديد عقد كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي مع النادي الأهلي.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في مساء يوم أمس السبت في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد موسى، قام عدلي القيعي بالرد على حديث المستشار مرتضى منصور في البرنامج ذاته، والذي أكد فيه المستشار أن النادي الأهلي حسم ملف التجديد لكلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد عدلي القيعي على أن النادي الأهلي سوف يُعلن للجميع بشكل رسمي عملية تجديد عقد الثنائي إن تمت، وفي حالة حدوث العكس وقرر الثنائي الرحيل عن النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي فلن يتم ذبحهُما.

إقرأ أيضاً: برشلونة يواصل زحفه نحو لقب الليغا بعد فوزه السهل على مضيفه ملقا