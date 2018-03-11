موعد مباراة أرسنال وواتفورد بمشاركة “محمد النني” في الدوري الانجليزي اليوم الاحد 11/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وواتفورد بمشاركة “محمد النني” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق واتفورد في عصر اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ارسنال وواتفورد

ستُقام مباراة أرسنال وواتفورد في عصر اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وواتفورد

ستكون مباراة ارسنال وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ارسنال المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / روب هولدينغ

خط الوسط: محمد النني / جاك ويلشير / هينريك مخيتاريان / مسعود أوزيل / أرون رامسي

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ

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