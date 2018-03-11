موعد مباراة توتنهام هوتسبير مع بورنموث في الدوري الانجليزي اليوم الاحد 11/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق بورنموث نظيره فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي على ملعب فيتاليتي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير مع بورنموث

ستُقام مباراة توتنهام هوتسبير مع بورنموث في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير مع بورنموث

ستكون مباراة توتنهام هوتسبير مع بورنموث منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين

خط الهجوم: هاري كين

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