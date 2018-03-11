موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري اليوم الاحد 11/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق إنبي نظيره فريق الأهلي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ستُقام مباراة الأهلي وإنبي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

ستكون مباراة الأهلي وإنبي منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على كلاً من قناة النيل للرياضة إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / وليد سليمان

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن

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