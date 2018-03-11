الإسماعيلي يُفكر جدياً في التعاقد مع نجم الزمالك الصيف المقبل

منذ 2 ساعتين أخبار الرياضة
الإسماعيلي يُفكر جدياً في التعاقد مع نجم الزمالك الصيف المقبل
فريق الزمالك

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان يُفكر جدياً في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي يُريد التعاقد مع اللاعب محمد أشرف متوسط ميدان فريق الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف البرتغالي بيدرو المدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي.

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