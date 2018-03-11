كريم حسن شحاتة يسخر من مرتضى منصور بسبب صفقة القرن

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قام الإعلامي كريم حسن شحاتة بالتعليق في ساعة مبكرة من اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي على الصفقة المنتظرة التي سيقوم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالإعلان عنها في الفترة القادمة والتي تُعرف ب”صفقة القرن”.

حيث علق الإعلامي كريم حسن شحاتة في البرنامج الذي يُقدمه “كورة كل يوم” المذاع عبر شاشة قناة مصر الأولى، وقال تحديداً: “صفقة القرن في الزمالك فنكوش ولا في صفقة قرن”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن صفقة القرن الحقيقية في كرة القدم المصرية كانت انتقال كلاً من التوأم حسام وإبراهيم حسن من النادي الأهلي إلى نادي الزمالك.

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ومن جانبه كان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن في مساء يوم أمس السبت عن تأجيل الإعلان عن صفقة القرن حتى يوم السبت المقبل، مما جعل العديد من جماهير نادي الزمالك تُشكك في إمكانية إتمام هذه الصفقة.

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