خطوة هامة من باوك اليوناني بخصوص المصري عمرو وردة

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ذكرت تقارير صحفية يونانية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي أن نادي باوك اليوناني قام بخطوة في غاية الأهمية، وذلك النجم المصري عمرو وردة لاعبه المعار حالياً إلى نادي أتروميتوس اليوناني.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي باوك اليوناني قد بدأت في عملية التفاوض مع النجم المصري عمرو وردة، وذلك من أجل تجديد عقده مع النادي إضافة إلى تحسين العديد من البنود داخل العقد.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة تأتي في ظل المستوى الملفت الذي ظهر به النجم المصري عمرو وردة أثناء فترة إعارته لنادي أتروميتوس، علماً بأن عقد النجم المصري عمرو وردة يمتد مع نادي باوك حتى صيف عام 2020 م، ولكن الشرط الجزائي في العقد تصل قيمته إلى مبلغ 30 مليون يورو فقط.

وهو الأمر الذي جعل إدارة نادي باوك تخشى رحيل النجم المصري عمرو وردة عن صفوف النادي في الميركاتو الصيفي المقبل، وخاصة وأن اللاعب سوف يُشارك رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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