قرار هام من إدارة الإسماعيلي قبل موعد الميركاتو الصيفي

اتخذ مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قراراً هاماً للغاية في ساعة مبكرة في صباح اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي، وذلك بخصوص نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل موعد الميركاتو الصيفي المقبل.
فمن خلال تصريحات للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي اليوم الأحد في برنامج “كورة كل يوم” المذاع عبر شاشة قناة مصر الأولى رفقة الإعلامي كريم حسن شحاتة، أكد المهندس إبراهيم عثمان أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قرر عدم التخلي عن أي نجم من نجوم فريق الدراويش في الصيف المقبل.
وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المهندس إبراهيم عثمان إلى أنه في حالة رحل أي نجم من نجوم الفريق مثل محمد عواد أو إبراهيم حسن فيجب أن يكون هناك أولاً بديلاً له بنفس المستوى حتى لا يتأثر الفريق كثيراً.
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