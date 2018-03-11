موعد مباراة إنتر ونابولي في الدوري الايطالي اليوم الاحد 11/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق إنتر نظيره فريق نابولي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة إنتر ونابولي

ستُقام مباراة إنتر ونابولي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي

ستكون مباراة إنتر ونابولي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق نابولي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: بيبي رينا

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي

خط الوسط: آلان / جورجينيو / ماريك هامسيك

خط الهجوم: لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز / خوسيه ماريا كاييخون

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