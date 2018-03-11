تعرف على مواعيد أبرز مباريات اليوم الاحد 11/3/2018 في الدوريات الاوروبية والقنوات الناقلة للمباريات

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يشهد اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي إقامة العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى على مدار اليوم بأكمله، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم مواعيد أبرز هذه المباريات إضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي

ستُقام مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم الأحد على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وستكون مباراة يوفنتوس وأودينيزي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميلان وجنوى

ستُقام مباراة ميلان وجنوى في مساء اليوم الأحد على ملعب لويجي فيراريس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة ميلان وجنوى منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند مع اينتراخت فرانكفورت

ستُقام مباراة بوروسيا دورتموند وفرانكفورت في مساء اليوم الأحد على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة بوروسيا دورتموند وفرانكفورت منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو في مساء اليوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

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