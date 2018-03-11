حسام غالي يبدأ مرحلة التأهيل تمهيداً لعودته من الإصابة

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بدأ النجم المخضرم حسام غالي متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي عملية التأهيل على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة تمهيداً لعودته من الإصابة.

وعلى هامش مران المستبعدين من مباراة اليوم أمام فريق إنبي، قام النجم حسام غالي بتأدية تدريبات تأهيلية رفقة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل وذلك حتى يتعافى من إصابته بشكل كامل ويعود للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة زملائه.

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وكان النجم حسام غالي قد تعرض إلى شد في العضلة الخلفية في مران سابق لفريق الأهلي، مما يجعله يحتاج إلى أسبوعين من التدريبات التأهيلية حتى يتمكن من العودة بنجاح إلى صفوف المارد الأحمر.

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