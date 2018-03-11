الكاف: يقرر فرض عقوبة على “الأهلي” بسبب الألتراس

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الخاص بتوقيع غرامة مالية على القلعة الحمراء بسبب الأفعال التي قام بها جماهير ألتراس أهلاوي بإشعال الشماريخ النارية خلال المواجهة الأخيرة التي كانت بين النادي الأهلي المصري وبين نادي مونانا الجابوني.

وقد تقرر أن تشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان بشكل رسمي على العقوبة الرياضية الصادرة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” ضد النادي الأهلي بسبب ألتراس أهلاوي الذي قاموا بإشعال الشماريخ عقب فوز الفريق بأربعة أهداف نظيفة في إطار الدور الثاني والثلاثين من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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