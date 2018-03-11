عدلي القيعي يكشف عن آخر التطورات بخصوص تجديد عقد فتحي والسعيد

تحدث عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي عن ملف تجديد عقد كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي مع النادي الأهلي، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي ترددت حول مستقبل كلاً منهما في الآونة الأخيرة.
فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد عدلي القيعي مرة أخرى أن ملف التجديد لكلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي لم يشهد أي جديد بعد بأي شكل من الأشكال.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد عدلي القيعي على أنه من حق أي لاعب أن يُفكر في مستقبله وخاصة في حالة كان العرض الذي تم تقديمه له مغرياً للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي قدما الكثير للنادي الأهلي وليس من حق أي أحد أن يُهاجمهُا.
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