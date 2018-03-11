نادي عريق يدخل بقوة في الصراع على الفرعون المصري محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي أن أحد أندية القارة الأوروبية العريقة، قد دخل بقوة في الصراع من أجل الظفر بخدمات الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد لكي يدفع مبلغ 200 مليون يورو، وذلك من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
كما أضافت التقارير أيضاً أن دخول نادي باريس سان جيرمان في الصراع الشرس من أجل ضم اللاعب بجانب كلاً من نادي ريال مدريد الإسباني إضافة إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، سوف يُزيد كثيراً من سعر النجم المصري في سوق الإنتقالات وهو الأمر الذي قد يكون في مصلحة نادي ليفربول في نهاية المطاف.
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