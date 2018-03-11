نادي إنجليزي مستعد لدفع راتب خيالى لنجم يوفنتوس أليكس ساندرو

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كشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي عن استعداد أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لدفع راتب أسبوعي خيالي، وذلك إلى البرازيلي أليكس ساندرو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد قدم عرضاً مغرياً إلى الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو، والذي سوف يصل فيه راتبه الأسبوعي إلى مبلغ 290 ألف جنيه إسترليني بدلاً من مبلغ 145 ألف جنيه إسترليني وهو الراتب الذي يحصل عليه اللاعب حالياً مع نادي يوفنتوس.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن نادي مانشستر يونايتد يُدرك جيداً أن حسم الصفقة لن يكون أمراً سهلاً على الإطلاق، وخاصة وأن عقد النجم البرازيلي أليكس ساندرو يمتد مع نادي يوفنتوس حتى صيف عام 2020 م.

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