خطة مُحكمة من الخطيب بخصوص ملف تجديد عقد الثنائي السعيد وفتحي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات لديه خطة مُحكمة للغاية، وذلك من أجل تجديد عقد كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي مع النادي الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يُفكر جدياً في تقديم عرض مدته ثلاثة مواسم لكلاً من النجمين عبد الله السعيد وأحمد فتحي، ولكن مع وجود شرط يسمح لهما بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط لا غير.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن ذلك العرض المغري الأخير من طرف النادي الأهلي، سوف يضمن لكلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي حصولهما على الأموال الطائلة في الموسم المقبل من طرف الأندية الخليجية التي سيلعبان لها، ومن ثم يُنهيان مسيرتهُما مع النادي الأهلي.

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