تعرف على حكم المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وإشبيلية في دوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي عن حكم المباراة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وبين ضيفه فريق إشبيلية الإسباني في يوم الثلاثاء المقبل في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

حيث أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة هذه المباراة إلى الحكم الهولندي داني ماكيلي، علماً بأن الحكم الهولندي داني ماكيلي صاحب ال35 عاماً يتمتع بخبرة كبيرة للغاية في الملاعب الأوروبية.

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كما قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإسناد الحكم الإسباني مايينكو مهمة إدارة المباراة الأخرى، والتي سوف تجمع بين فريق روما الإيطالي وبين ضيفه فريق شاختار الأوكراني في يوم الثلاثاء أيضاً.

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