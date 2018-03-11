رسمياً: الأهلي والزمالك والإٍسماعيلي في دوري أبطال العرب 2018

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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي خطاباً رسمياً إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك بخصوص تحديد الأندية المصرية المشاركة في مسابقة دوري أبطال العرب في نسخة العام الحالي 2018 م.

حيث أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كلاً من أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي، سوف تُشارك في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال العرب، علماً بأن النسخة الحالية من عمر البطولة سوف تشهد مشاركة 32 فريقاً بنظام خروج المغلوب ذهاباً وإياباً.

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وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أكد في مناسبة سابقة أن بطل مسابقة دوري أبطال العرب انطلاقاً من نسخة العام سوف يحصل على جائزة قدرها مبلغ 5 مليون دولار.

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