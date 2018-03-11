أليغري يقترب من تدريب نادي مفاجأة في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 4 ساعات أخبار الرياضة
أليغري يقترب من تدريب نادي مفاجأة في الدوري الإنجليزي الممتاز
ماسيمليانو أليغري

كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي أن الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، قد اقترب من تولي تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز انطلاقاً من الموسم المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري يرغب في تولي تدريب نادي أرسنال الإنجليزي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وذلك في حالة إقالة نادي أرسنال لمدربه الفرنسي الحالي أرسين فينغر.

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري يرغب في خوض تجربة جديدة وتحديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك سواء في حالة نجاحه أو حتى فشله في التتويج بالثلاثية مع فريق يوفنتوس في الموسم الحالي.

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