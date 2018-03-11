حالة من القلق في الشارع السعودي قبل مواجهة مصر في مونديال روسيا

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ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي أن حالة من القلق باتت تسود في الشارع السعودي، وذلك قبل موعد مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن حالة القلق تأتي بسبب الوضعية التي يعيشها ثلاثة نجوم من المنتخب السعودي في الدوري الإسباني، وذلك منذ انتقالهم على سبيل الإعارة من جانب أندية من الدوري السعودي للمحترفين في الميركاتو الشتوي الماضي إلى أندية في الدوري السعودي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن كلاً من فهد المولد المعار لنادي ليفانتي الإسباني، إضافة إلى يحيى الشهري المعار لنادي ليغانيس الإسباني وأيضاً سالم الدوسري المعار لنادي فياريال الإسباني، لم يتمكنوا من المشاركة على الإطلاق مع أنديتهم طوال الفترة الماضية، مما يجعل جاهزيتهم من أجل المشاركة في مونديال روسيا أمر غير وارد على الإطلاق.

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