خطوة جديدة تُقرب عمرو جمال من اللعب في الدوري الفنلندي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي أن خطوة جديدة قد تمت اليوم، وذلك بخصوص النجم المصري عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي بيدفيست الجنوب أفريقي.

حيث أشارت التقارير إلى أن نادي هلسنكي الفنلندي قد وافق على جميع مطالب النادي الأهلي، وذلك من أجل التعاقد مع الغزال عمرو جمال لتدعيم صفوف الفريق الفنلندي قبل مشاركته المرتقبة من جانب جماهيره في الأدوار التمهيدية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الصفقة سوف يتم حسمها بشكل رسمي يوم غداً الإثنين مع وجود إحتمالية لفشلها أيضاً في الوقت ذاته، وخاصة في حالة رفض نادي هلسنكي بعض شروط النادي الأهلي في عقد الغزال.

حيث يرغب النادي الأهلي في إعارة الغزال عمرو جمال إلى نادي هلسنكي لمدة 6 شهور، ولكن مع وجود بند أحقية الشراء عقب نهاية فترة الإعارة، على أن تصل قيمة الشراء بشكل نهائي مبلغ مليون و500 ألف يورو.

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