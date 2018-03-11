صحيفة إسبانية تكشف عن كيفية نجاح ريال مدريد في ضم نيمار

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كشفت صحيفة “أس” الإسبانية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي عن الطريقة المثالية التي يجب على نادي ريال مدريد الإسباني أن يتبعها، وذلك في حالة أراد التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الطريقة الوحيدة لجلب النجم البرازيلي نيمار جونيور من النادي الباريسي، هي من خلال الاستجابة للمطالب المالية لإدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي، علماً بأن إدارة النادي الباريسي قد طلبت مبلغ 400 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم نيمار.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن نادي ريال مدريد لن يقدر على دفع ذلك المبلغ تحت أي ظرف من الظروف، لذا يجب عليه أولاً أن يقوم ببيع العديد من اللاعبين من صفوفه ويأتي على رأسهم كلاً من الويلزي جاريث بيل إضافة إلى الفرنسي كريم بنزيمة وأيضاً خاميس رودريغيز المعار حالياً لنادي بايرن ميونخ الألماني.

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