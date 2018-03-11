موعد مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الانجليزي الاثنين 12/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ستوك سيتي نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي

ستُقام مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي

ستكون مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / دانيلو

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: برناردو سيلفا / ليروي ساني / سيرخيو أغويرو

ترتيب مانشستر سيتي وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر سيتي في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 78 نقطة، فيما يحتل فريق ستوك سيتي المركز التاسع عشر في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 27 نقطة فقط لا غير.

نتائج آخر 10 مباريات لمانشستر سيتي الموسم الحالي

كارديف سيتي 2/0 مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 0/3 وست بروميتش ألبيون

بيرنلي 1/1 مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 1/5 ليستر سيتي

بازل السويسري 4/0 مانشستر سيتي

ويغان أتليتيك 0/1 مانشستر سيتي

أرسنال 3/0 مانشستر سيتي

أرسنال 3/0 مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 0/1 تشيلسي

مانشستر سيتي 2/1 بازل السويسري

نتائج آخر 10 مباريات لستوك سيتي الموسم الحالي

تشيلسي 0/5 ستوك سيتي

ستوك سيتي 1/0 نيوكاسل يونايتد

كوفنتري سيتي 1/2 ستوك سيتي

مانشستر يونايتد 0/3 ستوك سيتي

ستوك سيتي 0/2 هدرسفيلد تاون

ستوك سيتي 0/0 واتفورد

بورنموث 1/2 ستوك سيتي

ستوك سيتي 1/1 برايتون

ليستر سيتي 1/1 ستوك سيتي

ساوثهامبتون 0/0 ستوك سيتي

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