موعد مباراة الدحيل القطري ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي في دوري أبطال آسيا الاثنين 12/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الدحيل القطري ولوكوموتيف طشقند في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق لوكوموتيف طشقند من أوزبكستان نظيره فريق الدحيل القطري يوم الاثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الدحيل القطري ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي

ستُقام مباراة الدحيل ولوكوموتيف طشقند يوم الاثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الدحيل ولوكوموتيف طشقند

ستكون مباراة الدحيل ولوكوموتيف طشقند منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الانجليزي الاثنين 12/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة