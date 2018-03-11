أرسنال يؤكد صحوته ويتخطى واتفورد بثلاثية نظيفة

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حقق فريق أرسنال فوزاً هاماً على حساب ضيفه فريق واتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من الألماني شكودران موستافي في الدقيقة الثامنة، إضافة إلى الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة التاسعة والخمسين، وأيضاً الأرميني هينريك مخيتاريان في الدقيقة السابعة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق أرسنال رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق واتفورد عند 36 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

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