يوفنتوس ينفرد بصدارة الكالتشيو بعد فوزه على أودينيزي بثنائية

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حقق فريق يوفنتوس فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق أودينيزي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة العشرين والدقيقة التاسعة والأربعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب.

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