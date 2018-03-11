موعد مباراة الوحدة الإماراتي وذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا الاثنين 12/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الوحدة الإماراتي وذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الوحدة الإماراتي نظيره فريق ذوب آهن الإيراني في مساء يوم الأثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي على ملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الوحدة وذوب آهن

ستُقام مباراة الوحدة وذوب آهن في مساء يوم الأثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الوحدة وذوب آهن

ستكون مباراة الوحدة وذوب آهن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

ترتيب الوحدة وذوب آهن في الدوري الإماراتي والإيراني

يحتل فريق الوحدة حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي مع امتلاكه في رصيده 37 نقطة، فيما يحتل فريق ذوب آهن حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيراني مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الوحدة الموسم الحالي

الوحدة 3/2 الدحيل القطري

الوحدة 0/0 شباب أهلي دبي

العين 2/6 الوحدة

ذوب آهن 0/2 الوحدة

الوحدة 2/4 الفجيرة

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