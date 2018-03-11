أتلتيكو مدريد يواصل مطاردة برشلونة بفوزه السهل على سيلتا فيغو

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حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أتلتيكو مدريد في المباراة كلاً من الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الرابعة والأربعين، إضافة إلى الإسباني فيكتور فيتولو في الدقيقة السادسة والخمسين، وأيضاً الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة الثالثة والستين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق سيلتا فيغو عند 38 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

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