توتنهام يُصالح جماهيره بعد الإقصاء الأوروبي برباعية في بورنموث

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حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزاً عريضاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي على ملعب فيتاليتي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق توتنهام هوتسبير في المباراة كلاً من الإنجليزي ديلي آلي في الدقيقة الخامسة والثلاثين، إضافة إلى الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة الثانية والستين والدقيقة السابعة والثمانين، وأيضاً الإيفواري سيرج أورييه في الدقيقة التسعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق بورنموث عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

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