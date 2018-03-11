موعد مباراة الريان القطري والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا الاثنين 12/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الريان القطري والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الريان القطري نظيره فريق الهلال السعودي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الريان والهلال

ستُقام مباراة الريان والهلال في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الريان والهلال

ستكون مباراة الريان والهلال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ترتيب الريان والهلال في الدوري القطري والسعودي

يحتل فريق الريان حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري مع امتلاكه في رصيده 39 نقطة، فيما يحتل فريق الهلال حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق الريان الموسم الحالي

الريان 2/2 السيلية

العين الإماراتي 1/1 الريان

قطر 4/0 الريان

الغرافة 1/6 الريان

الهلال السعودي 1/1 الريان

الريان 3/1 العربي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الهلال الموسم الحالي

الشباب 2/1 الهلال

استقلال طهران الإيراني 0/1 الهلال

الهلال 0/1 الفيصلي

الهلال 1/1 الريان القطري

الاتفاق 1/2 الهلال

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