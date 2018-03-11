موعد مباراة العين واستقلال طهران بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا الاثنين 12/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق استقلال طهران الإيراني نظيره فريق العين الإماراتي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة العين واستقلال طهران

ستُقام مباراة العين واستقلال طهران في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة العين واستقلال طهران

ستكون مباراة العين واستقلال طهران منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

ترتيب العين واستقلال طهران في الدوري الإماراتي والإيراني

يحتل فريق العين حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي مع امتلاكه في رصيده 41 نقطة، فيما يحتل فريق استقلال طهران حالياً المركز الثالث في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 41 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق العين الموسم الحالي

الوحدة 1/5 العين

العين 1/1 الريان القطري

الشارقة 1/3 العين

العين 2/6 الوحدة

العين 2/2 استقلال طهران الإيراني

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