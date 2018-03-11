الأهلي على مشارف التتويج رسمياً بلقب الدوري المصري بعد تخطي إنبي

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حقق فريق الأهلي فوزاً في غاية الأهمية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق إنبي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة المدافع أيمن أشرف في الدقيقة الثالثة، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق إنبي عند 40 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

ومن المنتظر أن يفوز فريق الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، وذلك إما في حالة تعادل أو خسارة فريق المصري البورسعيدي في هذه الجولة، أو إما في حالة حصول المارد الأحمر على نقطة واحدة فقط في الجولة القادمة من عمر المسابقة، علماً بأن ذلك اللقب سوف يكون هو اللقب رقم 40 لفريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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