ميلان يعود بانتصار شاق من جنوى ويُعزز آماله في بلوغ دوري الأبطال

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حقق فريق ميلان فوزاً شاقاً وهاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق جنوى بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي على ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ميلان في المباراة البرتغالي أندري سيلفا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق جنوى عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

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