دورتموند ينتزع المركز الثالث في البوندسليغا بعد فوزه المثير على فرانكفورت

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حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه فريق اينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مارس الحالي على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بوروسيا دورتموند في المباراة كلاً من ماركو روس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الحادية عشر، إضافة إلى البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة السابعة والسبعين والدقيقة التسعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق بوروسيا دورتموند رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق اينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

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