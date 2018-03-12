موعد مباراة المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي في الدوري المصري اليوم الاثنين 12/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي

ستُقام مباراة المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي

ستكون مباراة المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر شبكة العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.