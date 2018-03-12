تعرف على تفاصيل العقد الجديد لأحمد فتحي مع الأهلي

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عاشت جماهير النادي الأهلي في صباح اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي أجوائاً سعيدة للغاية، وذلك بعدما أعلن النادي الأهلي رسمياً عن تجديد عقد النجم المخضرم أحمد فتحي لمدة موسمين قادمين مع النادي بعد مفاوضات امتدت لما يقرب من ثلاثة أسابيع تقريباً.

وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد عقد جلسة في صباح اليوم مع النجم أحمد فتحي، لينجح من خلالها في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لكي يُمدد عقده مع المارد الأحمر ويتخلى عن فكرة الرحيل إلى الملاعب السعودية في الصيف المقبل.

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وسوف يحصل النجم أحمد فتحي بموجب العقد الجديد مع النادي الأهلي على مبلغ 14 مليون جنيه مصري في الموسمين أي أن الموسم الواحد تصل قيمته إلى مبلغ 7 مليون جنيه مصري، وبذلك يتخطى النجم أحمد فتحي لاعبي الفئة الأولى في النادي الأهلي.

وعقب الانتهاء من ملف التجديد للنجم أحمد فتحي، يبقى الآن أمام النادي الأهلي ملف أخير وهو الخاص بتجديد عقد النجم عبد الله السعيد، إلا أن ذلك الملف لن يُحسم بسهولة على الإطلاق وخاصة وأن النجم عبد الله السعيد يطلب من النادي الأهلي الحصول على مبلغ 18 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد فقط مثلما كان سيُدفع له إذا انتقل إلى الدوري السعودي الصيف المقبل.

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