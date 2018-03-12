خطوة جديدة من ريال مدريد من أجل ضم محمد صلاح

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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي عن استعداد إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز للقيام بخطوة جديدة، وذلك من أجل التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد سوف تقوم بالتخلي عن خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيمة، وذلك من أجل تمويل صفقة التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح والذي يُعتبر أحد الأهداف الرئيسية للفريق الملكي قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المستوى السيء الذي يُقدمه النجم الفرنسي كريم بنزيمة، إضافة إلى انتقادات الجماهير المدريدية له بشكل كبير، سوف يجعل التخلي عنه أمراً سهلاً للغاية عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، ولكن يبقى العائق الوحيد من أجل حدوث ذلك هو الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي والذي يؤمن كثيراً بقدرات الفرنسي كريم بنزيمة.

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