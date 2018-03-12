موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 13/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره فريق إشبيلية الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أولد ترافورد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون أيضاً المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة ولكن على القناة الصوتية الثانية.

مقدمة عن مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

انتهت مباراة الذهاب بين فريق مانشستر يونايتد وبين مضيفه حينها فريق إشبيلية على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

وقد شهدت مباراة الذهاب سيطرة واضحة من جانب فريق إشبيلية على كامل أطوار اللقاء، ولولا تألق الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد لكان الفريق الأندلسي قد وضع قدماً في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأفضلية الآن باتت في صالح فريق مانشستر يونايتد بشكل كبير، وخاصة في ظل النتائج التي حققها كل فريق منهما في مطلع الأسبوع الحالي على صعيد كلاً من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني.

حيث حسم فريق مانشستر يونايتد مباراة كلاسيكو إنجلترا عقب فوزه على حساب غريمه التقليدي فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أولد ترافورد، مما جعله يرفع الفارق يُعزز موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي سيدخل مباراته في مسابقة دوري أبطال أوروبا بمعنويات مرتفعة للغاية.

أما على الجانب المقابل فقد تعرض فريق إشبيلية إلى الخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق فالنسيا بهدفين مقابل لا شئ على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وعلى إثر هذه النتيجة فقد فريق إشبيلية معظم آماله في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا من بوابة مسابقة الليغا الإسبانية.

ويبقى الآن الأمل الوحيد لفريق إشبيلية من أجل التواجد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، هو أن يفوز فريق أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الحالي بلقب الدوري الأوروبي، مما سيجعل إسبانيا تضمن مقعداً إضافياً في دوري الأبطال نظراً لأن فريق أتلتيكو مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / مروان فيلايني / خوان ماتا / أليكسيس سانشيز / ماركوس راشفورد

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

مدرب الفريق: البرتغالي جوزيه مورينيو

تشكيلة فريق إشبيلية المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيرخيو ريكو

خط الدفاع: خيسوس نافاس / جابرييل ميركادو / كليمنت / سيرجيو إسكوديرو

خط الوسط: إيفر بانيغا / ستيفن نزونزي / بابلو سارابيا / فرانكو فاسكيز / خواكين كوريا

خط الهجوم: لويس مورييل

مدرب الفريق: الإيطالي فينتشينزو مونتيلا

ترتيب مانشستر يونايتد وإشبيلية في الدوري الإنجليزي والإسباني

يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 65 نقطة، فيما يحتل فريق إشبيلية حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 45 نقطة.

مشوار مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2018

مانشستر يونايتد 0/3 بازل السويسري / دور المجموعات

سيسكا موسكو الروسي 1/4 مانشستر يونايتد

بنفيكا البرتغالي 1/0 مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 0/2 بنفيكا

بازل 0/1 مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 1/2 تسيسكا موسكو

إشبيلية الإسباني 0/0 مانشستر يونايتد / ذهاب ثمن النهائي

مشوار إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2018

إسطنبول باشا كشهر التركي 2/1 إشبيلية / ذهاب الدور التمهيدي الأخير

إشبيلية 2/2 إسطنبول باشا كشهر / إياب الدور التمهيدي الأخير

ليفربول الإنجليزي 2/2 إشبيلية / دور المجموعات

إشبيلية 0/3 ماريبور السلوفيني

سبارتاك موسكو الروسي 1/5 إشبيلية

إشبيلية 1/2 سبارتاك موسكو

إشبيلية 3/3 ليفربول

ماريبور 1/1 إشبيلية

إشبيلية 0/0 مانشستر يونايتد الإنجليزي / ذهاب ثمن النهائي

احتمالات تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري الأبطال

يحتاج فريق مانشستر يونايتد إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل

يحتاج فريق مانشستر يونايتد إلى التعادل السلبي بدون أهداف، ومن ثم الفوز بأي نتيجة في الأشواط الإضافية، أو استمرار التعادل السلبي ومن ثم الفوز بركلات الترجيح

احتمالات تأهل إشبيلية إلى ربع نهائي دوري الأبطال

يحتاج فريق إشبيلية إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل

يحتاج فريق إشبيلية إلى التعادل بأي نتيجة إيجابية أي بهدف لمثله أو أكثر من ذلك حتى يتأهل

يحتاج فريق إشبيلية إلى التعادل السلبي بدون أهداف، ومن ثم التعادل بنتيجة إيجابية أو الفوز في الأشواط الإضافية من أجل التأهل، أو استمرار التعادل السلبي ومن ثم الفوز بركلات الترجيح

إحصائيات هامة قبل مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

خاض فريق مانشستر يونايتد 8 مباريات فقط في دور خروج المغلوب في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ عام 2012، لم يفز سوى في مباراة واحدة فقط وفي مقابل ذلك تعادل في ثلاثة مباريات كما تعرض إلى الخسارة في أربعة مباريات أخرى

خاض فريق إشبيلية 4 مباريات فقط طوال تاريخه على الأراضي الإنجليزية أمام أندية إنجليزية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، تعادل في مباراة واحدة فقط والتي كانت أمام فريق ليفربول في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك تعرض إلى الخسارة في المباريات الثلاث الأخرى

فاز كلاً من فريق مانشستر يونايتد وفريق إشبيلية بأربعة ألقاب أوروبية في المواسم الأربعة الماضية، حيث فاز فريق مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي 2017 م، بينما فاز فريق إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 2014 و2015 و2016 م.

لم يفز فريق مانشستر يونايتد بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2008 م، وذلك حينما فاز على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي في الدور النهائي بركلات الترجيح في العاصمة الروسية موسكو

نجح فريق مانشستر يونايتد في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأخر مرة في عام 2012 م، ولكنه خسر اللقب حينها على يد فريق برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن

إقرأ أيضاً: خطوة جديدة من ريال مدريد من أجل ضم محمد صلاح