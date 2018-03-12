موعد مباراة روما وشاختار في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 13/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما وشاختار في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق روما الإيطالي نظيره فريق شاختار الأوكراني في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة روما وشاختار

ستُقام مباراة روما وشاختار في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة روما وشاختار

ستكون مباراة روما وشاختار منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب روما وشاختار في الدوري الإيطالي والأوكراني

يحتل فريق روما حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 56 نقطة، فيما يحتل فريق شاختار حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الأوكراني مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة.

مشوار روما في دوري أبطال أوروبا 2018 م

روما 0/0 أتلتيكو مدريد الإسباني / دور المجموعات

كاراباخ من أذربيجان 2/1 روما

تشيلسي الإنجليزي 3/3 روما

روما 0/3 تشيلسي

أتلتيكو مدريد 0/2 روما

روما 0/1 كاراباخ

شاختار الاوكراني 1/2 روما / ذهاب ثمن النهائي

مشوار شاختار في دوري أبطال أوروبا 2018 م

شاختار 1/2 نابولي الإيطالي / دور المجموعات

مانشستر سيتي الإنجليزي 0/2 شاختار

فينورد روتردام الهولندي 2/1 شاختار

شاختار 1/3 فينورد روتردام

نابولي 0/3 شاختار

شاختار 1/2 مانشستر سيتي

شاختار 1/2 روما الإيطالي / ذهاب ثمن النهائي

تشكيلة فريق روما المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كيفن ستروتمان / راجا ناينغولان / أوندر / دييغو بيروتي

خط الهجوم: إيدن دجيكو

مدرب الفريق: الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو

مقدمة عن مباراة روما وشاختار

انتهت مباراة الذهاب على الأراضي الأوكرانية على وقع فوز مثير لصالح فريق شاختار بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك بعد أن كان فريق روما متقدماً في النتيجة بهدف وحيد طوال الشوط الأول من عمر المباراة.

وعلى الرغم من هذه النتيجة إلا أن جميع الاحتمالات تبقى واردة بالنسبة إلى الطرفين من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن الأفضلية سوف تكون مع فريق روما وخاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير الذي سيلقاه على ملعب الأولمبيكو.

ويدخل فريق روما هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة للغاية، وخاصة بعدما نجح فريق الذئاب في تحقيق الانتصار في مطلع الأسبوع الحالي على حساب ضيفه فريق تورينو بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما جعل فريق العاصمة يُعزز موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

أما على الجانب المقابل فيبدو الوضع مثالياً للغاية أيضاً بالنسبة إلى فريق شاختار، فيكفي القول فقط أن فريق شاختار لم يعرف سوى طعم الانتصار فقط في المباريات الأربعة الماضية التي خاضها في مشواره في مسابقة الدوري الأوكراني.

احتمالات تأهل روما إلى ربع نهائي دوري الأبطال

يحتاج فريق روما إلى الفوز بهدف وحيد أو هدفين مقابل لا شئ دون أن يدخل مرماه أي أهداف من أجل التأهل

يحتاج فريق روما إلى الفوز بثلاثة أهداف أو أكثر ولكن بشرط أن يكون فارق الأهداف هو هدفين لصالحه من أجل التأهل

يحتاج فريق روما إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ومن ثم حسم التأهل في الأشواط الإضافية أو من خلال ركلات الترجيح

احتمالات تأهل شاختار إلى ربع نهائي دوري الأبطال

يحتاج فريق شاختار إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل

يحتاج فريق شاختار إلى التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل

يحتاج فريق شاختار إلى الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد، ومن ثم حسم التأهل في الأشواط الإضافية أو من خلال ركلات الترجيح

يحتاج فريق شاختار إلى الخسارة بثلاثة أهداف أو أكثر ولكن بشرط أن يكون الفارق هدف واحد فقط لصالحه من أجل التأهل

إحصائيات هامة قبل مباراة روما وشاختار

لم ينجح فريق روما في التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2008 م، وحينها تم إقصائه على يد فريق أرسنال الإنجليزي بواسطة ركلات الترجيح

يخوض فريق روما الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة من أصل آخر سبعة مشاركات له في المسابقة

واجه فريق روما نظيره فريق شاختار في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2011 م، وحينها تأهل فريق شاختار إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه على حساب فريق روما ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومن ثم كرر فوزه إياباً بثلاثة أهداف مقابل لا شئ

واجه فريق روما نظيره فريق شاختار في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2007 م وحينها فاز كل فريق على الآخر في الذهاب والإياب

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