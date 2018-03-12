الدحيل يضمن مقعده في ثمن نهائي دوري الأبطال بعد فوزه المثير على لوكوموتيف

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حقق فريق الدحيل القطري فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق لوكوموتيف طشقند من أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن كان متأخراً بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي على أرض دولة أوزبكستان.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الدحيل في المباراة النجم المغربي يوسف العربي في الدقيقة التسعين والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء من ركلة جزاء، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق لوكوموتيف طشقند ساردور راشيدوف في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، ليرفع بذلك فريق الدحيل رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما استقر رصيد فريق لوكوموتيف طشقند عند 3 نقاط في المركز الثالث في الترتيب.

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