موعد مباراة الأهلي والغرافة بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 13/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والغرافة بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الأهلي السعودي نظيره فريق الغرافة القطري في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والغرافة

ستُقام مباراة الأهلي والغرافة في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة

ستكون مباراة الأهلي والغرافة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ترتيب الأهلي والغرافة في الدوري السعودي والقطري

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 48 نقطة، فيما يحتل فريق الغرافة حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري مع امتلاكه في رصيده 32 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي في الموسم الحالي

الأهلي 1/2 الجزيرة الإماراتي / دوري أبطال آسيا

الفيحاء 2/2 الأهلي وفاز الأهلي بركلات الترجيح / كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهلي 1/5 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين

الغرافة القطري 1/1 الأهلي / دوري أبطال آسيا

القادسية 1/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين

نتائج أخر 6 مباريات لفريق الغرافة في الموسم الحالي

الغرافة 0/2 الخريطيات / الدوري القطري

الغرافة 0/3 تراكتور الإيراني / دوري أبطال آسيا

المرخية 3/0 الغرافة / الدوري القطري

الغرافة 1/6 الريان / الدوري القطري

الغرافة 1/1 الأهلي السعودي / دوري أبطال آسيا

السيلية 3/0 الغرافة / الدوري القطري

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

ياسر المسيليم / منصور الحربي / عقيل بلغيث / سعيد المولد / مارك ميليغان / تيسير الجاسم / كلاوديمير / مؤمن زكريا / وليد باخشوين / سلمان المؤشر / عمر السومة

تشكيلة فريق الغرافة المتوقعة في المباراة

قاسم برهان / روبرت خوسيه / يوسف مصطفى / محمد عدي / ويسلي شنايدر / عبد العزيز حاتم / دييغو أمادو / خالد الزرقي / عاصم ماديبو / مهدي تاريمي / أحمد علاء الدين

ترتيب الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا

يحتل فريق الأهلي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى مع امتلاكه في رصيده 7 نقاط، فيما يحتل فريق الغرافة حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة ذاتها مع امتلاكه في رصيده 4 نقاط.

مشوار فريق الأهلي في دوري أبطال آسيا 2018

تراكتور الإيراني 1/0 الأهلي / دور المجموعات

الأهلي 1/2 الجزيرة الإماراتي

الغرافة القطري 1/1 الأهلي

مشوار الغرافة في دوري أبطال آسيا 2018

الغرافة 1/2 باختاكور من أوزبكستان / الدور التمهيدي الأخير

الجزيرة الإماراتي 2/3 الغرافة / دور المجموعات

الغرافة 0/3 تراكتور الإيراني

الغرافة 1/1 الأهلي السعودي

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