الهلال يتعرض لخسارة جديدة ويقترب من توديع دوري أبطال آسيا

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تعرض فريق الهلال السعودي للخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق الريان القطري بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الريان في المباراة كلاً من عبدالرازق حمد الله في الدقيقة الرابعة والأربعين من ركلة جزاء إضافة إلى تاباتا في الدقيقة السادسة والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الهلال النجم المخضرم ياسر القحطاني في الدقيقة التسعين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، ليرفع بذلك فريق الريان رصيد إلى 6 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما استقر رصيد فريق الهلال عند نقطتين فقط لا غير في المركز الأخير في ترتيب المجموعة.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً حقق فريق الوحدة الإماراتي فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق ذوب آهن الإيراني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، كما عاد فريق العين الإماراتي بتعادل إيجابي بهدف لمثله من خارج أرضه من أمام مضيفه فريق استقلال طهران الإيراني.

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