موعد مباراة الجزيرة وتراكتور في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 13/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الجزيرة وتراكتور في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق تراكتور الإيراني نظيره فريق الجزيرة الإماراتي في يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على أرض دولة إيران، وذلك في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الجزيرة وتراكتور

ستُقام مباراة الجزيرة وتراكتور في يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة وتراكتور

ستكون مباراة الجزيرة وتراكتور منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكو المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب الجزيرة وتراكتور في الدوري الإماراتي والإيراني

يحتل فريق الجزيرة حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، فيما يحتل فريق تراكتور حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيراني مع امتلاكه في رصيده 29 نقطة.

مشوار تراكتور في دوري أبطال آسيا 2018

تراكتور 1/0 الأهلي السعودي / دور المجموعات

الغرافة القطري 0/3 تراكتور

الجزيرة الإماراتي 0/0 تراكتور

مشوار الجزيرة في دوري أبطال آسيا 2018

الجزيرة 2/3 الغرافة القطري / دور المجموعات

الأهلي السعودي 1/2 الجزيرة

الجزيرة 0/0 تراكتور الإيراني

ترتيب الجزيرة وتراكتور في دوري أبطال آسيا 2018

يحتل فريق الجزيرة حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى مع امتلاكه في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل فريق تراكتور حالياً المركز الأخير في ترتيب المجموعة ذاتها ولكنه لا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط لا غير.

قائمة فريق الجزيرة في مباراته أمام تراكتور

حراسة المرمى: علي خصيف / عبدالرحمن العامري / سالم خيري

خط الدفاع: مسلم فايز / محمد العطاس / محمد المسلمي / خليفة الحمادي / سالم راشد / سالم العيدي / بدر الشبيبي

خط الوسط: يعقوب الحوسني / مبارك بوصوفة / سالم علي / خلفان مبارك / بدر العطاس

خط الهجوم: رومارينهو / أحمد فوزي / زايد العامري

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