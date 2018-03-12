موعد مباراة الوصل وبيروزي في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 13/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الوصل وبيروزي في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الوصل الإماراتي نظيره فريق بيروزي الإيراني في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الوصل وبيروزي

ستُقام مباراة الوصل وبيروزي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الوصل وبيروزي

ستكون مباراة الوصل وبيروزي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

ترتيب الوصل وبيروزي في الدوري الإماراتي والإيراني

يحتل فريق الوصل حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي مع امتلاكه في رصيده 32 نقطة، فيما يحتل فريق بيروزي حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيراني مع امتلاكه في رصيده 57 نقطة.

مشوار الوصل في دوري أبطال آسيا 2018

الوصل 2/1 السد القطري / دور المجموعات

ناساف من أوزبكستان 0/1 الوصل

بيروزي الإيراني 0/2 الوصل

مشوار بيروزي في دوري أبطال آسيا 2018

بيروزي 0/3 ناساف من أوزبكستان / دور المجموعات

السد القطري 1/3 بيروزي

بيروزي 0/2 الوصل الإماراتي

ترتيب الوصل وبيروزي في دوري أبطال آسيا 2018

يحتل فريق الوصل حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة دون امتلاكه أي نقطة على الإطلاق، فيما يحتل فريق بيروزي حالياً المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة ذاتها مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط.

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