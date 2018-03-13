موعد مباراة السد وناساف في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 13/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السد وناساف في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق السد القطري نظيره فريق ناساف كارشي من أوزبكستان في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة السد وناساف

ستُقام مباراة السد وناساف في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة السد وناساف

ستكون مباراة السد وناساف منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

ترتيب السد وناساف في دوري أبطال آسيا 2018

يحتل فريق السد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل فريق ناساف حالياً المركز الثاني في ترتيب المجموعة ذاتها مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط أيضاً.

مشوار السد في دوري أبطال آسيا 2018

الوصل الإماراتي 2/1 السد / دور المجموعات

السد 1/3 بيروزي الإيراني

ناساف كارشي الأوزبكي 0/1 السد

مشوار ناساف في دوري أبطال آسيا 2018

ناساف 1/5 الفيصلي الأردني / الدور التمهيدي الأخير

بيروزي الايراني 0/3 ناساف

ناساف 0/1 الوصل الإماراتي

ناساف 0/1 السد القطري

ترتيب السد وناساف في الدوري القطري والأوزبكي

يحتل فريق السد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري مع امتلاكه في رصيده 46 نقطة، فيما يحتل فريق ناساف حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأوزبكي مع امتلاكه في رصيده 4 نقاط.

تشكيلة فريق السد المتوقعة في مباراة اليوم

سعد الشيب / حمد إسماعيل / خوخي بوعلام / عبد الكريم حسن / بيدرو ميغيل كوريا / ياسر أبوبكر عيسى / تشافي هيرنانديز / حمرون / أحمد سهيل / أكرم عفيف / بغداد بونجاح

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