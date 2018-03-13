موعد مباراة برشلونة وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 14/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وتشيلسي

ستُقام مباراة برشلونة وتشيلسي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي

ستكون مباراة برشلونة وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا / باولينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز

المدرب: الإسباني فالفيردي

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / تيموي باكايوكو / ماركوس ألونسو / ويليان / إيدين هازارد

خط الهجوم: ألفارو موراتا

المدرب: الإيطالي أنطونيو كونتي

مشوار برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2018

برشلونة 0/3 يوفنتوس الإيطالي / دور المجموعات

سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1/0 برشلونة

برشلونة 1/3 أولمبياكوس اليوناني

أولمبياكوس 0/0 برشلونة

يوفنتوس 0/0 برشلونة

برشلونة 0/2 سبورتينغ لشبونة

تشيلسي الإنجليزي 1/1 برشلونة / ذهاب ثمن النهائي

مشوار تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2018

تشيلسي 0/6 كاراباخ من أذربيجان / دور المجموعات

أتلتيكو مدريد الإسباني 2/1 تشيلسي

تشيلسي 3/3 روما الإيطالي

روما 0/3 تشيلسي

كاراباخ 4/0 تشيلسي

تشيلسي 1/1 أتلتيكو مدريد

تشيلسي 1/1 برشلونة الإسباني / ذهاب ثمن النهائي

ترتيب برشلونة وتشيلسي في الدوري الإسباني والإنجليزي

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 72 نقطة، فيما يحتل فريق تشيلسي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 56 نقطة.

مقدمة عن مباراة برشلونة وتشيلسي

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، مما يُبقي بالتالي جميع الاحتمالات واردة بالنسبة إلى كلاً من الفريقين من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من أن معظم الترشيحات تصب في مصلحة فريق برشلونة، إلا أن حظوظ فريق تشيلسي تبقى كبيرة للغاية وخاصة وأن فريق لا يحتاج بالضرورة إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل وهو الأمر الذي سبق وأن فعله أمام الفريق الكتالوني في عام 2012 م.

ويدخل كلاً من الفريقين هذه المواجهة المنتظرة بمعنويات مرتفعة للغاية، وذلك بعد الانتصار الذي حققه كلاً منهما على الصعيد المحلي، مما سيكون له انعكاساً إيجابياً للغاية على هذه المباراة من الجانبين وبالتالي فإن الجماهير سوف تكون على موعد مع مباراة كبيرة.

وكان فريق برشلونة قد نجح في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ملقا بهدفين مقابل لا شئ، ليُضيف بذلك ثلاثة نقاط جديدة إلى رصيده وهي التي من شأنها أن تُساهم بنسبة كبيرة للغاية في حسم الصراع على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

أما على الجانب المقابل فقد نجح فريق تشيلسي في العودة من جديد إلى سكة الانتصارات، وذلك بعدما حقق الفوز على حساب ضيفه فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد، مما جعله يُنعش آماله من جديد في إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الأربعة الكبار، وذلك حتى يضمن مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكان فريق تشيلسي قد عاش وضعية صعبة نوعاً ما في الأسبوعين الماضيين، وذلك بعدما تعرض إلى الخسارة في مباراتين على التوالي على يد قطبي مدينة مانشستر، حيث خسر في المباراة الأولى خارج أرضه على يد مضيفه فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أولد ترافورد.

ومن ثم خسر في المباراة الثانية خارج أرضه أيضاً، ولكن هذه المرة على يد فريق مانشستر سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب الاتحاد، مما جعل العديد من جماهير تعتقد أن فريق تشيلسي سوف يُنهي الموسم بأسوأ طريقة ممكنة، وهو الأمر الذي يُحتم على لاعبي الفريق اللندني ضرورة الرد وبقوة من خلال المواجهة المنتظرة أمام فريق برشلونة.

احتمالات تأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يحتاج فريق برشلونة إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي

يحتاج فريق برشلونة إلى التعادل السلبي بدون أهداف من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق برشلونة إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ومن ثم يحسم التأهل من خلال الاحتمالات السابقة في الأشواط الإضافية، أو إما من خلال ركلات الترجيح في حالة استمرار نفس نتيجة المباراة

احتمالات تأهل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يحتاج فريق تشيلسي إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق تشيلسي إلى التعادل بأي نتيجة بأكثر من هدف لمثله من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق تشيلسي إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ومن ثم يحسم التأهل من خلال الاحتمالات السابقة في الأشواط الإضافية، أو إما من خلال ركلات الترجيح في حالة استمرار نفس نتيجة المباراة

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وتشيلسي

لم يعرف فريق تشيلسي طعم الخسارة على الإطلاق في المباريات الثمانية الماضية التي جمعت بينه وبين نظيره فريق برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار في مباراتين، وفي مقابل ذلك حسم التعادل نتيجة ستة مواجهات بينهما

نجح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة في تسجيل أول هدف في شباك فريق تشيلسي في مباراة الذهاب، علماً بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خاض أمام فريق تشيلسي حتى الآن طوال مسيرته الرياضية تسعة مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق برشلونة مع نظيره فريق تشيلسي في آخر مباراة جمعت بينهما على ملعب الكامب نو بهدفين لمثلهما في عام 2012 م، علماً بأن هذه المباراة كانت في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال، ليتأهل فريق تشيلسي بعدها للنهائي ويفوز باللقب الأول في تاريخه على حساب فريق بايرن ميونخ الألماني

لم يعرف فريق برشلونة طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 39 مباراة على ملعب الكامب نو سوى في أربعة مباريات فقط لا غير في الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي مقابل ذلك نجح في تحقيق الانتصار في 25 مباراة، بينما سقط في فخ التعادل في عشرة مباريات أخرى

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