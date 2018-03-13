مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص “صفقة القرن”

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس الحالي عن تفاصيل مثيرة للغاية، وذلك بخصوص “صفقة القرن” التي كان أعلن عنها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “الغندور والجمهور” المذاع عبر شاشة قناة LTC رفقة الإعلامي خالد الغندور، صدم المستشار مرتضى منصور جماهير نادي الزمالك بعدما أعلن عن فشل صفقة القرن التي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها رسمياً في يوم السبت المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد المستشار مرتضى منصور أن صفقة القرن، كانت تشمل التعاقد مع كلاً من ثنائي النادي الأهلي وهما النجم المخضرم أحمد فتحي إضافة إلى النجم عبد الله السعيد، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة في ظل نهاية عقد كلاً من الثنائي في الصيف المقبل.

وعن السبب الحقيقي وراء فشل الصفقة، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن ذلك يعود إلى التدخل الحكومي والحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك، مشدداً في الوقت ذاته على أن نادي الزمالك يُعد في كارثة حقيقية في الوقت الراهن بسبب الأموال المحجوز عليها والتي تصل قيمتها إلى مبلغ 200 مليون جنيه مصري.

وفي ختام تصريحاته أقسم المستشار مرتضى منصور أن النجم أحمد فتحي كان على مشارف التوقيع رسمياً لنادي الزمالك في فجر يوم الأحد، ولكنه سرعان ما تراجع عن ذلك بسبب الأموال، مؤكداً أن الأمر ذاته ينطبق على النجم عبد الله السعيد الذي كان يُعتبر جزءاً من صفقة القرن ولكنه تراجع أيضاً عن التوقيع لنادي الزمالك.

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